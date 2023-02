há 3 horas 11:33

Cristiano Ronaldo procura primeiro golo oficial

CR7 continua à procura do primeiro golo oficial com a camisola do Al Nassr. O internacional português contabiliza dois jogos pelo vice-líder da liga, ainda sem somar qualquer tento. Os únicos dois que marcou com a camisola do clube, recorde-se, foram frente ao PSG, num jogo que colocou frente a frente as estrelas de Al Nassr e Al Hilal e os parisienses.