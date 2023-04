Cristiano Ronaldo em ação: siga o Al Feiha-Al Nassr, em direto

há 3 horas 15:53

Luta pelo título está ao rubro

A luta pelo título do campeonato saudita continua ao rubro. O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, lidera a classificação com 53 pontos, mais um do que o Al Nassr. O Al Shabab segue na 3.ª posição, com 47. Todas as equipas têm os mesmos 22 jogos disputados.