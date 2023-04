Cristiano Ronaldo em ação: siga o Al Hilal-Al Nassr, em direto

há 3 horas 15:59

Classificação

O Al Nassr ocupa, após 23 jogos, o 2.º lugar do campeonato saudita, com 53 pontos. O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, lidera a competição com 56, enquanto o Al Hilal é 4.º, com 46 e mais um jogo disputado.