Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Cristiano Ronaldo em ação: siga o Al Nassr-Al Wehda, em direto Acompanhe todas as incidências do encontro das 'meias' da Taça do Rei da Arábia Saudita





• Foto: Al Nassr