Cristiano Ronaldo: «Estou orgulhoso, imaginem vencer jovens leões como Haaland...»

Cristiano Ronaldo marca esta sexta-feira presença na gala dos Globe Soccer Awards - que poderá seguir em direto aqui -, no Dubai, onde frisou estar "orgulhoso" de ter sido o melhor marcador de 2023."Fui o melhor marcador esta temporada [ano], imaginem vencer 'animais', jovens leões como o Haaland... Estou orgulhoso, vou fazer 39 anos em breve [fevereiro]! Gosto quando as pessoas duvidam de mim e acabo por ter sucesso. As críticas não me afetam", assegurou o capitão da Seleção Nacional, num painel ao lado dos defesas do Manchester City Rúben Dias e Kyle Walker.E acrescentou: "Vim para [a Arábia Saudita] mudar mentalidades. Sinto-me muito feliz no Al Nassr, foi uma grande mudança. A Arábia Saudita é uma liga que está num processo de transformação, ainda vai demorar algum tempo... Mas, passo a passo, vai chegar ao nível mais alto. Penso que em breve estará entre as três melhores ligas do mundo. É um motivo de orgulho. A Liga saudita não é pior do que o campeonato francês, por exemplo".Questionado acerca dos principais candidatos a conquistar a Liga dos Campeões na presente época, CR7 não fugiu à regra. "São os mesmos clubes que têm chegado às finais nos últimos anos. Bayern Munique, Manchester City, Real Madrid...", concluiu.