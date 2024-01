Siga os Globe Soccer Awards, em direto

há 11 min 15:48

Pedro Proença em exclusivo: «Hoje será mais um momento de grande consagração do futebol português»

Pedro Proença reagiu, em exclusivo a Record, a uma lista de nomeados aos Globe Soccer Awards, que conta com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rui Costa e Jorge Mendes. "É o reconhecimento da marca de água do futebol português, a capacidade de gerar talento a todo o momento, quer a nível de jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes, agentes. Hoje será mais um momento de grande consagração do futebol português, com grandes nomeados", disse.