Cristiano Ronaldo reuniu oito votações para o primeiro lugar na Bola de Ouro de 2021

As votações para a edição de 2021 da Bola de Ouro, entregue a Lionel Messi, já foram reveladas e com elas surgem algumas surpresas.Cristiano Ronaldo reuniu oito votações para o primeiro lugar, com os representantes de Macau, Ilhas Cayman, Holanda, Nicarágua, Quirguistão, Moçambique, República Centro Africana e Turquia a elegerem o internacional português como o melhor do mundo neste ano.Em termos gerais, Messi foi o favorito no continente asiático, enquanto Lewandowski reuniu a preferência na Europa e em África. O argentino que, contudo, ficou de fora da eleição do jornalista brasileiro que participou na votação, o qual excluiu o avançado do PSG dos seus cinco eleitos, numa votação onde De Bruyne ocupava o primeiro lugar do pódio.Já Nuno Mendes foi um dos finalistas do prémio Kopa, entregue a Pedri. Cristiano Ronaldo e Luís Figo foram dois dos elementos que votaram e colocaram o internacional português, de 19 anos, no segundo lugar nas respetivas votações . O defesa do PSG, recorde-se, terminou em 4.º lugar no troféu que distingue o melhor jogador jovem até aos 21 anos.