Dani Alves tenta tudo para sair da prisão: brasileiro contrata advogado que já defendeu Messi

O 'El Mundo' avança, esta terça-feira, que Dani Alves contratou um dos advogados com maior reputação em Barcelona para o defender da acusação de agressão sexual da qual é alvo Segundo a mesma fonte, o jogador brasileiro será agora representado por Cristóbal Martell, que defendeu Lionel Messi e o seu pai quando estes foram acusados de fraude fiscal, além de também já ter trabalhado com outras figuras como Carles Puyol, assim como outros empresários ou políticos espanhóis.A primeira missão de Martell, assegura o 'El Mundo', passa por apresentar um recurso nas próximas horas para solicitar a liberdade de Dani Alves em troca de outras medidas de coação que não a prisão preventiva, entre as quais a imposição de uma fiança, a retirada do passaporte do jogador ou a proibição de sair de Espanha.Dani Alves, recorde-se, está atualmente em prisão preventiva num centro de detenção que recebe apenas reclusos condenados