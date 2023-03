Dele Alli não se cala e responde a provocação do treinador do Besiktas

"Está a chover, deve ser por isso que não veio". Foi assim que Senol Gunes, treinador do Besiktas, justificou a ausência de Dele Alli dos trabalhos da formação turca nos últimos dias , frisando que apesar de ter recebido autorização para viajar para Londres para tratar um problema físico, o jogador já devia ter voltado. Ora, esta quarta-feira, o médio inglês recorreu às redes sociais para clarificar a situação, referindo que hoje, quinta-feira, regressa aos treinos."Tenho recebido muitas mensagens e, por isso, quero clarificar algo. O clube [Besiktas] deu-me permissão para me encontrar com um médico hoje. Amanhã regresso aos treinos normalmente", assegurou, na rede social Instagram.Recorde-se que Dele Alli chegou ao Besiktas no verão e, apesar de ter sido contratado com o estatuto de grande nome do mercado de transferências desse clube, apenas conta com 17 jogos disputados até ao momento. Em janeiro já tinha sido arrasado pelo treinador e na semana passada terá sido mesmo afastado do grupo. Agora volta a protagonizar mais um episódio menos positivo e o regresso ao Everton é praticamente uma certeza.