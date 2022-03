Di Canio sobre Ronaldo e Messi: «Prefiro um humano com alma a um alien sem emoções»

Paolo Di Canio, antigo avançado da Lazio, deixou muitas críticas à atitude de Messi no triunfo dos parisienses frente ao Bordéus (3-0) , e explicou o motivo pelo qual prefere Cristiano Ronaldo ao argentino."Messi saiu de campo a coçar a cabeça, não tem emoções. Prefiro o Cristiano. Querem que me sente no banco contra o Manchester City? Ok, então vou voltar para Portugal, regressar e fazer um hat trick. Prefiro um humano com alma a um alien sem emoções", começou por justificar à Sky Sports Italia.E prosseguiu, visando a personalidade do astro do PSG: "Mostrou os seus limites. Claro que pode ser assobiado, milhares de adeptos esperaram a chegada dele [ao clube]. Sonharam e sonharam, mas o comportamento dele não é o correto".E em relação às declarações de Neymar a assumir que gostaria de jogar na MLS , o italiano... não perdoou. "É ainda pior. Não anda a fazer nada de extraordinário, e no mês passado disse que queria ir para lá para ter três meses de férias. Mostra algum respeito, deves ter algum problema", rematou.