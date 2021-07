Donnarumma disse adeus ao AC Milan e já teve resposta do clube: «É hora de nos despedirmos»

Após a conquista do Euro'2020 e de ter sido eleito o melhor jogador da prova, Gianluigi Donnarumma despediu-se do AC Milan através de uma mensagem deixada nas redes sociais. O jovem guarda-redes, de 22 anos, não renovou contrato com os rossoneri e vai assinar pelo PSG até 2026.





"Certas escolhas são difíceis, mas fazem parte do crescimento de um homem. Cheguei ao AC Milan quando era um menino, vesti esta camisola ao longo de oito anos com orgulho, onde lutámos, sofremos, vencemos, houve choro e alegria, junto dos meus companheiros, treinadores e todos aqueles que fizeram e fazem parte do clube, como os nossos adeptos, que são parte integrante daquilo que, por tantos anos, foi uma família", pode ler-se na longa publicação que Donnarumma fez nas redes sociais.

A mensagem de Donnarumma não deixou ninguém indiferente e o agora ex-clube deixou um comentário na publicação: "Caro Gigio, obrigado por tudo que nos ofereceste ao longo de todos estes anos, rossoneri, desejamos o melhor para a tua carreira. Com amor."