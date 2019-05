Egípcios falam em investida do Pyramids FC por Jorge Jesus

Na quarta-feira, na sequência das informações vindas do Brasil que davam conta do interesse do Flamengo na sua contratação, Jorge Jesus revelou ao nosso jornal que também tinha ofertas vindas do Egito, algo que esta quinta-feira foi 'confirmado' pela imprensa daquele país árabe. A notícia foi lançada pelo portal King Fut, que citando fontes vindas da Arábia Saudita, adianta que o técnico português é o alvo principal do Pyramids FC, equipa que se encontra no mercado em busca de um novo técnico após a saída do argentino Ramón Díaz para o Al-Wehda.





Clube detido pelo saudita Turki Al-Sheikh (presidente da autoridade dos desportos saudita), o Pyramids FC foi um dos conjuntos que mais dinheiro investiu no futebol egípcio nos últimos meses e a eventual chegada de Jorge Jesus poderia confirmar essa aposta cada vez mais forte por parte do emblema do Cairo, que a uma jornada do final é segundo colocado no campeonato, apenas atrás do Al Ahly.