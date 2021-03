'EL Loco' Abreu oficializado no 31.º clube da carreira

Sebastián 'El Loco' Abreu foi esta terça-feira oficializado como reforço do Sud América, emblema recém-promivodo à 1.ª divisão do Uruguai.





Tras rescindir su contrato con el @athleticclubmg , Sebastián Abreu retornó a Uruguay , cumplió la cuarentena obligatoria y se incorporó hoy a los entrenamientos de Sud América.



¡Bienvenido, @loco13com!#EstamosDeVueltA ?? pic.twitter.com/bWOf894oEy — Sud América (@IASA1914) March 30, 2021

O avançado uruguaio de 44 anos passa assim a representar o 31.º clube da carreia, que começou em 1993, no Defensor Sporting.Recorde-se que, no início de fevereiro, 'El Loco' havia sido apresentado no Athletic Club de Minas Gerais, do Brasil , sendo que já nessa altura havia acordo para reforçar o Sud América.