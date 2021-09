Emiliano Martínez pede psicólogos para todos os jogadores: «Há muita gente que fica pelo caminho»

Emiliano Martínez, guarda-redes do Aston Villa e um dos jogadores envolvidos no polémico Brasil-Argentina do passado domingo que foi interrompido pelas autoridades sanitárias canarinhas, falou ao 'El País' sobre as dificuldades a nível psicológico que um atleta de alta competição vive, dando especial destaque ao seu caso, referindo que começou a recorrer a um psicólogo "há quatro anos". O guardião albiceleste lembrou ainda a conquista da Copa América e garantiu estar "mais contente" por Messi do que por si mesmo.





"O meu sonho desde que comecei a jogar era estar na seleção argentina. Há muita gente que fica pelo caminho porque fica cansada mentalmente. Sempre fui forte, mas é uma coisa na qual se trabalha", começou por dizer, antes de dar um testemunho mais pessoal."Comecei a trabalhar com um psicólogo há quatro anos. Ele mudou-me muito. Prepara-me para todos os jogos. São coisas bastante pessoais. Não sei se ele quer que eu traga o seu trabalho cá para fora. Falamos duas ou três vezes por semana antes dos jogos. A minha cabeça está mais focada que nunca, mesmo que ganhe ou que perca. Com as exigências do mundo do futebol, penso que todos os jogadores deveriam ter um psicólogo".O guardião do Aston Villa condenou também o papel das redes sociais no atual panorama do desporto. "Hoje em dia, é muito fácil alguém enviar uma mensagem a insultar ou a discriminar. Nas redes sociais, encontramos pessoas a ameaçar outras e a pedir para nos retirarmos do futebol. É por isso que necessitas de ter a cabeça levantada e ter objetivos".Questionado acerca das diferenças na preparação mental para defrontar diferentes equipas, Martínez explicou os contrastes entre os diferentes jogos. "Vejo sempre com o psicólogo o quão fortes os adversários podem ser e o que pode acontecer no jogo. Mas a rotina é sempre igual, seja contra o Crystal Palace, Manchester City ou Watford. Tenho três tipos de preparação: a mental, a rotina para o jogo individual, e outra para o jogo coletivo, para a equipa".Por fim, o guarda-redes que se transferiu do Arsenal para o Aston Villa em setembro passado, lembrou a conquista da Copa América e a felicidade que sentiu por Messi. "Do fundo do coração, fiquei mais contente por ele do que por mim. Sou argentino. Que argentino é que não quer ver o melhor jogador da história a levantar a Taça? Todo o plantel compreendeu isso. Quando ele estava prestes a levantar o troféu, gritámos todos para ele: 'é o teu dia!'. Agora, vamos tentar ganhar mais títulos. Mas o dia em que o número '10' venceu no Maracanã já está na história. E é para a vida", rematou.