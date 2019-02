Empresário garante que o Cardiff estava a par de todos os planos de voo de Emiliano Sala

Willie McKay, o empresário que intermediou a transferência de Emiliano Sala, garantiu à Sky News que o Cardiff teve conhecimento de todos os planos de voo do, falecidoque se despenhou sobre o canal da Mancha, dia 21 de janeiro. Estas revelações podem ser determinantes no que toca ao pagamento das indemnizações à família e aos clubes envolvidos.Depois do acidente o dono do clube galês, Mehmet Dalman, disse quede Nantes para o País de Gales naquele dia, mas o agente garante agora que não foi bem assim.McKay contou que não era o dono do avião e que se limitou a fazer um favor ao jogador ao organizar um voo para que fosse a Nantes despedir-se dos companheiros, bem como resolver outros assuntos pessoais. Sala morreu no regresso a Cardiff.Segundo o empresário, o treinador do Cardiff, Neil Warnock e seu adjunto, Kevin Blackwell, foram pela primeira vez a Nantes a 5 de dezembro do ano passado assistir a um jogo do Nantes com o Marselha. A ideia era observar dois jogadores do Marselha, mas Sala marcou um golo e o técnico ficou impressionado com o argentino.Depois, contou o agente, Warnock voltou a Nantes, a convite de McKay, para conhecer Emiliano Sala e o seu empresário, Meissa N'Diaye, regressando a Cardiff a 8 de janeiro. No dia 14 do mesmo mês o jogador foi ao País de Gales conhecer as instalações do clube; a 18 regressou para fazer os testes médicos e assinar o contrato.O clube não conseguiu inscrevê-lo a tempo de o argentino se estrear com o Newcastle, por isso McKay planeou o regresso de Sala a Nantes, para se despedir dos companheiros no Nantes. Tudo com o conhcimento do Cardiff, assegura.Recorde-se que a transferência foi acordada por 17 milhões de euros (a mais cara da história do Cardiff) e que odo valor acordado. O clube galês