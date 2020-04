Entrevista Record corre o Mundo: revelação de João Pedro sobre Ibrahimovic é tema em todo o lado

A imprensa internacional não resiste a uma boa história sobre Zlatan Ibrahimovic e a mais recente 'bomba' surgiu este fim de semana, à boleia da entrevista de João Pedro ao nosso jornal. Antigo colega de equipa do sueco, o médio do Tondela lembrou o 'aviso' do polémico avançado em pleno balneário dos LA Galaxy e aquela frase acabou por se tornar tema de conversa em praticamente todos os sites desportivos do Mundo. Alguns deles até fizeram manchete.





Do Brasil à Argentina, passando pelos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França ou até à sua terra natal Suécia, a revelação bombástica do médio do Tondela foi mesmo um dos temas mais falados nas últimas horas, conforme se pode ver nas imagens que deixamos acima.Pudera... afinal de contas estamos a falar de Zlatan Ibrahimovic.