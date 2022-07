Era a maior promessa do futebol belga e agora... ninguém sabe dele

Charly Musonda é mais daqueles casos de jovens promessas que, com o passar dos anos, não conseguiram confirmar o potencial. Em 2012, com 16 anos, assinou pelo Chelsea com o rótulo de craque para o futuro, mas os anos que se seguiram foram tudo menos positivos. A carreira foi em queda livre a partir dali , seguiram-se empréstimos e mais empréstimos, até que no final da época passada viu o contrato com os blues terminar.Com o futuro nas mãos, Musonda estava em negociações com o Zulte Waregem para tentar relançar a carreira aos 25 anos, mas aquilo que parecia uma porta que se abria acabou por ter uma mudança inesperada. O médio pediu uns dias ao clube belga para decidir junto da sua família e desde então... ninguém sabe dele. "Não sabemos quando é que ele vai voltar. Se efetivamente vai voltar? Não temos a mínima ideia! Desde que treinou connosco simplesmente não voltou a aparecer e não ouvimos nada dele desde então", declarou Eddy Cordier, citado pela imprensa inglesa.Musonda, recorde-se, foi internacional belga nas camadas jovens e representou, para lá do Chelsea, as equipas do Betis, Celtic e Vitesse.