«Estive morto durante 7 minutos»: selecionador da Noruega e o dia em que o "coração deixou de bater"

Ao longo dos últimos anos temos, cada vez mais, assistido a episódios em que atletas (aparentemente) saudáveis acabam por passar por momentos inesperados, como aconteceu no Euro'2020, quando Christian Eriksen colapsou em pleno relvado durante o Dinamarca-Finlândia . Em declarações reproduzidas pela 'Marca', o atual selecionador da Noruega, Stale Solbakken, recordou o dia em que algo semelhante lhe aconteceu... num treino."O meu coração deixou de bater. Tecnicamente, estive morto durante sete minutos. Estavam a levar-me para uma ambulância quando finalmente dei sinal de vida e o meu coração voltou a bater. Estive em coma durante quase 30 horas e internado no hospital 14 dias", referiu o agora treinador, que à data era jogador do Copenhaga."Após muitas semanas de descanso, consegui voltar a estar em forma. Fazia quatro sessões de treino por semana como era habitual. Colocaram-me um pacemaker e estava em boas condições fisicamente. Fizeram-me exames e o meu coração voltou a ser forte. Podia ter continuado a jogar, mas teoricamente havia um risco. Com filhos e família, decidi parar", explicou.Solbakken colocou um ponto final na carreira de jogador em 2001, precisamente quando representava o Copenhaga. Um ano depois deu início ao seu percurso de treinador, tendo orientado, até hoje, equipas como o Colónia ou o Wolverhampton. Atualmente, ocupa o cargo de selecionador da Noruega e este domingo, pelas 19h45, a sua equipa recebe a Espanha em jogo da fase de apuramento para o Euro'2024.