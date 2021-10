Eto'o rendido a Mourinho: «Um fenómeno e o único capaz de levar a Roma ao título»

Samuel Eto'o acredita que o Mundial'2022, no Qatar, tem tudo para ser um sucesso. Em entrevista à 'Marca', o antigo avançado, que atualmente vive naquele país, revelou os seus favoritos para vencer a competição e falou sobre o seu carinho por Barcelona, Inter e... Mourinho. O camaronês destacou ainda um favorito na luta pela Bola de Ouro, e ficou sem resposta quando questionado se seria o melhor jogador africano da história.





"Os estádios no Qatar são os melhores dos melhores. Um supera o outro. O ambiente será extraordinário. Muitas pessoas opinam sem saber, sem nunca terem cá vindo. Se vens cá uma vez, apaixonas-te. Favoritos a vencer o Mundial? Gosto muito da Itália e da Espanha de Luís Enrique, com tantos jogadores jovens", começou por referir.Animado com a possibilidade de Xavi poder ser o próximo treinador do Barcelona, após o despedimento de Ronald Koeman , Eto'o considerou difícil escolher entre dois clubes nos quais fez história: Inter e os catalães."É o mesmo amor, são como pai e mãe. Não consigo escolher. Cheguei ao Barça graças a Laporta, empenhou-se em trazer-me. E no Inter, conheci uma espécie de 'deus', Massimo Moratti [n.d.r.: ex-presidente dos nerazzurri]. Um senhor incrível, amoroso. Saí-me bem nos dois!". Apesar do sucesso no rival, o camaronês não esquece o Real Madrid, clube onde se formou."Estarei sempre agradecido à entidade, mas houve decisões que algumas pessoas tomaram... levarei o Real Madrid sempre no coração".Conhecido pela grande admiração que tem por Mourinho, Eto'o não esconde que considera o treinador português "um fenómeno". "É o único capaz de levar a Roma ao título italiano depois de tanto tempo sem o conquistarem".Eto'o elegeu Messi como o favorito à conquista da Bola de Ouro, e frisou ter um "amor especial" pelo argentino. "É como um irmão mais novo para mim. Gosto muito dele como pessoa e como jogador. Vi-o crescer. Para mim, continua a ser o melhor do mundo. Se não for ele, também gosto de Benzema. Desde a saída de Cristiano, carrega o Real às costas".Questionado se seria o melhor jogador africano da história, o camaronês preferiu não se eleger, mas destacou outros craques. "Obrigado... só tentei cumprir os meus sonhos. Nos Camarões, os sonhos custam muito e é preciso trabalhar para os alcançar. Destaco Mané e Salah, os mais veteranos, e outros menos conhecidos como Zambo Anguissa, do Nápoles. Também gosto muito do guarda-redes do Ajax, o Onana. Temos de continuar a formar jovens", rematou.