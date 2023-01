Evra sai em defesa de Benzema e 'ataca' jogadores franceses: «Alguns ficaram com raiva e inveja»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Patrice Evra (@patrice.evra)

Patrice Evra recorreu, esta segunda-feira, às redes sociais para sair em defesa de Karim Benzema, frisando que ficou "desapontado" com os jogadores da seleção francesa por não terem apoiado o avançado durante o Mundial, quando este se lesionou."No aspeto humano, houve um pequeno problema com o qual fiquei desapontado. Olhando de fora [para a seleção], fiquei com a impressão que o Karim [Benzema] incomodou muita gente. Vocês, jogadores, não o apoiaram. Têm de ir à guerra por um jogador... Vejamos o caso de Di María, que se lesionou durante todo o Mundial, jogou a final e ainda nos marcou um golo", começou por dizer o antigo lateral dos 'bleus', antes de visar o selecionador Didier Deschamps."É responsabilidade do treinador. Ele toma as decisões. Disseram ao Karim para fazer as coisas dele. Vocês, jogadores, acham que Deschamps coloca sempre a equipa à frente dos jogadores. Alguns de vocês ficaram com raiva, com inveja que ele vos ofuscasse. Cometeram o mesmo erro dos campeões mundiais em 1998, que achavam que a seleção lhes pertencia. A seleção francesa é de todos. Querem decidir quem vai, quem vem... Não é preciso cometer o mesmo erro. Tínhamos o Bola de Ouro na nossa equipa. Não vi ninguém a lutar por ele...", concluiu.Benzema, recorde-se, lesionou-se antes do Mundial e, apesar de ter sido chamado por Deschamps, acabou por não somar qualquer minuto na competição, mesmo tendo recuperado antes do fim da prova. Um dia depois da final, anunciou o adeus aos 'bleus'