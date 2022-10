Ex-namorada de Boateng terá assinado acordo de confidencialidade duas semanas antes de morrer

Uma investigação levada a cabo pelo 'Correctiv' e citada pela 'RMC Sport' volta, esta sexta-feira, a trazer à tona a morte de Kasia Lenhardt, ex-namorada do futebolista alemão Jérôme Boateng. Segundo a mesma fonte, a jovem de, à data, 25 anos, que foi encontrada morta em Berlim a 9 de fevereiro de 2021 , apenas uma semana depois da separação do casal, terá cometido suicídio duas semanas depois de assinar um acordo de confidencialidade, onde constatava que não podia revelar pormenores sobre a relação - alegadamente abusiva - com o central, agora com 34 anos."Com o contrato, ela comprometeu-se com o silêncio absoluto acerca de tudo o que aconteceu durante a relação. Todas as mensagens, emails, arquivos e fotografias teriam de ser excluídos imediatamente e irrecuperavelmente", pode ler-se no 'Correctiv'.De acordo com meio de comunicação alemão, este acordo impediu Kasia de se pronunciar acerca das várias agressões de que terá sido vítima. "Ela sentiu-se ameaçada pouco antes da sua morte, mas não pode dizer nada devido ao acordo", lê-se no artigo em questão.Recorde-se que Boateng deu, no dia 2 de fevereiro de 2021 - uma semana antes da morte da ex-namorada -, uma entrevista onde acusou Casia de o chantagear, frisando que a modelo polaca era "controladora"