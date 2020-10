Fábio Silva é o único português entre os 20 finalistas do Golden Boy: confira a lista

O portal Goal revelou esta quinta-feira a lista de 20 finalistas do prémio Golden Boy 2020, entregue pelo jornal italiano 'Tuttosport' ao melhor jogador sub-21 do ano. Na lista 'encurtada', surge apenas um jogador português: Fábio Silva, ex-FC Porto atualmente no Wolverhampton.





The 2020 Golden Boy shortlist:



Bakker

Camavinga

David

Davies

Dest

Fabio Silva

Ansu Fati

Foden

Gravenberch

Greenwood

Haaland

Hudson-Odoi

Kulusevski

Rodrygo

Saka

Sancho

Szoboszlai

Tonali

Ferran Torres

Vinicius



