Feitiçaria sobre Mbappé: Pogba pagou 100 mil euros para calar denúncias mas irmão exige... 13 milhões

A mais recente polémica entre os irmãos Pogba continua a dar que falar. Depois de Mathias ter acusado o médio da Juventus de contratar um eremita para lançar um feitiço sobre Kylian Mbappé , seu companheiro na seleção francesa, a 'RMC Sport' avança que Paul Pogba tentou, através do pagamento de uma quantia de 100 mil euros, "acalmar as águas" e fazer com que as acusações parassem. Ora, o problema é que, segundo a mesma fonte, o grupo que o centrocampista acusou de tentativa de extorsão (e que envolve o seu irmão) exige... 13 milhões.Recorde-se que o caso já levou a direção central da Polícia Judiciária (DCPJ) francesa a abrir um inquérito às alegadas tentativas de extorsão a Paul Pogba , segundo uma fonte próxima do processo citada este domingo pela agência noticiosa AFP.