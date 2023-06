Fenerbahçe despede-se de Jorge Jesus: «Agradecemos ao mister por todo o trabalho árduo»

Kamuoyuna Duyuru



Çok uzun ve yogun bir sezonu geride biraktik. Dünya Kupasi ve ülke olarak yasadigimiz büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalindi.



Tüm bu dinamiklerin hâkim oldugu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takimimiz toplam 52 maçta 35… pic.twitter.com/PLqNlYMe2S — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 12, 2023

O Fenerbahçe confirmou esta segunda-feira, em comunicado oficial, a saída de Jorge Jesus, e agradeceu o "trabalho árduo" do treinador português, que comandou a equipa desde o início da temporada."A partir de hoje, o contrato de Jorge Jesus, que treinou a nossa equipa principal na temporada 2022/23, acabou. Agradecemos ao mister Jorge Jesus por todo o seu trabalho árduo até aqui e desejamos-lhe uma carreira de sucesso daqui para a frente", pode ler-se na mensagem do clube turco.Recorde-se que o técnico português já tinha oficializado a sua saída ontem , referindo que agora espera cumprir um dos seus sonhos.Ao serviço do Fenerbahçe, Jorge Jesus conquistou a Taça da Turquia ao bater o Basaksehir na final por 2-0 . No campeonato, não foi além do segundo lugar, tendo ficado a oito pontos do campeão Galatasaray. Já na Liga Europa, a equipa foi eliminada pelo Sevilha - que viria a conquistar o troféu - nos oitavos de final.