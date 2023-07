Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fernando Mendes e as palavras de Ronaldo: «A exigência na Arábia Saudita não é tão elevada» Antigo jogador do Sporting comenta decisão do craque português do Al Nassr, que fechou as portas à Europa e aos leões





• Foto: Reuters