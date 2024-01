Fernando Santos e a decisão de 'sentar' Ronaldo no Mundial: «Se não tivéssemos sido eliminados...»

Durante a apresentação como novo treinador do Besiktas, que decorreu esta terça-feira, Fernando Santos voltou a explicar que a decisão de deixar Cristiano Ronaldo no banco de suplentes no Mundial do Qatar "não foi pessoal".





"Ronaldo disputou os três primeiros jogos e depois decidimos mantê-lo no banco. Foi uma decisão puramente coletiva e tática. Eu e a minha equipa técnica pensámos no melhor para a equipa, não foi uma coisa pessoal. Se não tivéssemos sido eliminados, talvez ninguém falasse disso", justificou o antigo selecionador nacional, que comandou a equipa das quinas à conquista do Euro'2016 e da Liga das Nações em 2019.Refira-se que Fernando Santos, que deixou a seleção da Polónia em setembro do ano passado, assinou pelo Besiktas até junho de 2025.