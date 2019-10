Fernando Santos: «É um absurdo. Bernardo Silva não merece isto»

Guardiola defende Bernardo Silva: «Bernardo é uma pessoa excepcional» Guardiola defende Bernardo Silva: «Bernardo é uma pessoa excepcional»

A carregar o vídeo ...

Fernando Santos comentou esta quinta-feira, à margem da convocatória da Seleção Nacional para os duelos do Grupo B com Luxemburgo e Ucrânia, da fase de apuramento para o Euro'2020, a situação de Bernardo Silva , acusado de racismo por causa da brincadeira com o colega Benjamin Mendy."É um absurdo. Bernardo Silva não merece isto", afirmou Fernando Santos: "É um absurdo completo. Bernardo Silva é um dos jovens que conheço com melhor caráter humano e social, portanto isto é um absurdo, só pode ser um absurdo", frisou.O jogador português, avançado do Manchester City, foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de conduta imprópria e ofensiva para com o colega de equipa francês Benjamin Mendy, arriscando seis jogos de castigo.