FIFA The Best: acompanhe a cerimónia em direto

há 45 min 17:36

FIFA elege hoje o melhor futebolista do Mundo

Boa tarde! A partir das 18h00, arranca em Zurique mais uma cerimónia do FIFA The Best, que premeia os melhores do Mundo no futebol. No setor masculino, Lewandowski, Messi e Salah lutam pela distinção, num ano em que Cristiano Ronaldo ficou fora do lote final. Siga aqui tudo, em direto!