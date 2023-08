Filha de Maradona pede justiça mil dias após a morte do pai: «Esse bando de mafiosos vai cair»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gianinna Maradona (@giamaradona)

Gianinna Maradona, filha de Diego Armando Maradona, recorreu às redes sociais para assinalar mil dias da morte do pai e antigo astro argentino, numa mensagem onde voltou a pedir justiça e fez uma promessa."O tempo não cura merda nenhuma, só acomoda alguns sentimentos. A dor é intransferível. Move-se como pode, lutando contra mil frentes abertas. É um pedido constante de justiça. A Dalma [outra filha de Maradona] e eu não vamos parar, eles não nos vão travar. Cada dia que passa é um dia a menos para nos voltarmos a encontrar. Oxalá estejas tranquilo onde estiveres, com o teu lindo sorriso num sítio onde não existe televisão. Não se pode reconstruir algo que nunca existiu. Mil dias sem poder abraçar-te, mas ainda te levo comigo. Estás no sorriso dos teus netos, nos abraços com a minha irmã, no carinho de mãe, em cada lembrança da linda família que nos deixaste. Amamos-te. Prometo-te que esse bando de mafiosos vai cair e, quando isso acontecer, vamos poder viver em paz. Até nos encontrarmos novamente continuo a escrever-te daqui. Continua a enviar-me sinais que me abraçam a alma, que me fazem sentir-te e me dão forças para continuar. Obrigada por seres meu pai. A cada dia que passa sinto um pouco mais a tua falta", pode ler-se na mensagem de Gianinna Maradona.Recorde-se que a morte de Diego Armando Maradona completou mil dias na passada terça-feira, 22 de agosto. El Pibe perdeu a vida a 25 de novembro de 2020, vítima de uma insuficiência cardíaca aguda.