Filha de Maradona reage à autópsia: «Todos os filhos da p... à espera de drogas e álcool»

Horas antes de ser conhecido publicamente o mais recente relatório da autópsia de Maradona, a filha mais nova do antigo craque argentino com Claudia Villafañe, recorreu ao Twitter com um discurso explosivo, provocando as pessoas que pensavam que seriam encontrados vestígios de drogas e álcool.





Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) December 22, 2020

"Todos os filhos da p... à espera que a autópsia do meu pai tenha drogas, marijuana e álcool. Não sou médica e via-o muito inchado. A voz robótica. Não era a voz dele. Estava a acontecer e eu é que era a louca desequilibrada", escreveu Gianinna Maradona, ex-mulher de Sergio Agüero.Após a publicação, Gianinna recebeu várias respostas nas quais é acusada de não se ter preocupado com o pai. E fez questão de responder. "Mais ninguém deveria dar-lhe os medicamentos além da enfermeira, mas estavam com medo. E fui eu. Ele abriu a boca para eu verificar se tinha tomado. Não fazes ideia do que estás a falar. Como filha, sei muito bem quem e como ele foi. E ele também", pode ler-se, numa das conversas no Twitter.