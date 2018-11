Final da Libertadores pode ser disputada em Abu Dhabi

Mas a Conmebol não confirma, ainda, esta hipótese. Está marcada para amanhã, terça-feira, a realização de uma reunião, com vista a definir o futuro da competição.







Pela primeira vez a Taça dos Libertadores pode vir a ser disputada fora do continente americano. Trata-se ainda de uma mera possibilidade, mas a segunda mão do duelo entre River Plate e Boca Juniores poderá ter lugar em Abu Dhabi, avança a impresa da América Latina.Depois dos graves incidentes ocorridos no fim-de-semana, não há ainda data marcada para a realização do jogo. A hipótese natural seria o próximo fim-de-semana, mas a polícia de Buenos Aires diz não ter condições para garantir a segurança da final nessa data, uma vez que terá em mãos a reunião do G-20, que reúne na capital argentina os principais líderes políticos do Mundo.O Mundial de Clubes está marcado para o dia 12 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, e o vencedor da final da Libertadores tem a estreia marcada para o dia 18. Abu Dhabi é uma das sedes do torneio e a vantagem é que a equipa apurada ficaria depois nos Emirados, para a disputa da competição.