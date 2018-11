Final da Libertadores pode ser no Santiago Bernabéu

A imprensa espanhola adianta esta quinta-feira que a segunda mão da final da Taça dos Libertadores da América poderá ser disputada no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.Depois dos desacatos que levaram ao adiamento do jogo entre os argentinos do River Plate e do Boca Juniors, a Conmebol definiu que o encontro seria realizado a 8 ou 9 de dezembro, mas não avançou com o local.Segundo se diz em Espanha, já há acordo entre a Conmebol, a FIFA e a federação espanhola para o país vizinho ser palco do encontro.Colocou-se a possibilidade de o jogo se disputar em Doha, mas o jornal 'Marca' escreve que o facto de Florentino Pérez ter uma boa relação com os presidentes dos dois clubes joga a favor do Bernabéu, bem como o facto de o encontro se jogar em casa da equipa que ganhou as últimas três edições da Liga dos Campeões. Além disso, há uma grande comunidade argentina na cidade, por isso apoio não falaria nas bancadas.Camp Nou, estádio do Barcelona, também é uma hipótese, mas fonte da Conmebol disse à 'Marca' que nesta altura há 70 por cento de possibilidades de o jogo se disputar em Madrid e apenas 30 por cento de se realizar na Catalunha.