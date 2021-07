Florentino Pérez visa Jorge Mendes e Pinto da Costa sobre dinheiro da transferência de Pepe

O 'El Confidencial' revelou esta quarta-feira novos áudios de Florentino Pérez. Num deles, que terá sido gravado em 2012, o presidente do Real Madrid pronuncia-se sobre a transferência de Pepe para os merengues, no verão de 2007, altura em que o clube era liderado por Ramón Calderón. E as declarações de Pérez visam o empresário Jorge Mendes e Pinto da Costa, presidente do FC Porto.





"Que os 30 milhões de euros saíram da nossa conta e acabaram na deles, isso é certo. Agora, há que ver com a sede do banco deles. [Ramón Calderón] Só faz isso com o Jorge Mendes, que é o [então] representante do presidente do FC Porto. Com ele [Jorge Mendes] tudo é estranho. Os dois sacaram dinheiro ao russo [Roman Abramovich, dono do Chelsea] com o Mourinho, o Ricardo Carvalho e o Paulo Ferreira. O que se passa com esse dinheiro é que levam-no para a Suíça", refere Florentino Pérez.Recorde-se que o Real Madrid já emitiu um comunicado sobre as alegadas declarações de Florentino Pérez nos áudios divulgados pelo 'El Confidencial', sublinhando que "são frases soltas de conversas retiradas do contexto em que foram produzidas".