Florentino Pérez e o áudio 'bombástico' de 2006: «Frases soltas e fora de contexto»

O Real Madrid divulgou, esta terça-feira, um comunicado oficial, onde Florentino Pérez se defende das acusações relativas a frases proferidas em 2006, nas quais o atual presidente dos merengues criticava Raúl e Casillas, dizendo que eram "fraudes do clube", e que este último "não era guarda-redes para o Real Madrid". O clube espanhol frisa que as frases reproduzidas são "soltas e fora de contexto", e que foram "gravadas clandestinamente".





"Perante a notícia divulgada no 'El Confidencial', em que se ouvem frases que me são atribuídas, é necessário esclarecer:- As frases reproduzidas foram ditas em conversas gravadas clandestinamente pelo D. José Antonio Abellán, que há muitos anos as tenta vender, sempre sem êxito. Surpreende-me agora que, depois de tanto tempo, as tenha passado ao diário 'El Confidencial'.- São frases soltas de conversas retiradas do contexto em que foram produzidas.- Que sejam divulgadas agora, depois de terem acontecido há tantos anos, acredito que possa ter a ver com a minha participação como um dos promotores da Superliga.- Entreguei o assunto aos meus advogados, que estão a estudar as possíveis medidas a tomar".