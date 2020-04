Futebol 'drive-in': o plano do Midtjylland para ter 10 mil adeptos no estádio

A pandemia do novo coronavírus obrigou quase todos os campeonatos europeus de futebol a parar mas nesta altura já se debate quando e de que forma poderão ser retomados. Numa primeira fase, a realização de jogos à porta fechada - como sucedeu em muitos estádios antes da suspensão das ligas - parece ser a opção mais viável para evitar novas propagações do vírus mas há quem estejas a tentar contornar ou disfarçar esse cenário e da Dinamarca chega uma solução bem original pensada pelo Midtjylland.





Os responsáveis do atual líder da Superliga dinamarquesa apresentaram um plano que prevê que até 10 mil adeptos tenham a possibilidade de assistir aos encontros de forma confortável e segura dentro dos veículos no parque de estacionamento do MCH Arena (recinto do clube da cidade de Herning), com capacidade para duas mil viaturas."Temos um objetivo claro que pretende criar a melhor experiência no estádio e o coronavírus não muda isso, apenas condiciona e nos leva a pensar em outras soluções. Infelizmente teremos que jogar a Superliga sem os nossos adeptos dentro do estádio, mas estamos a trabalhar para criar a melhor experiência possível", afirma Preben Rokkjaer, diretor de marketing do Midtjylland, em comunicado.A ideia está a ser preparada em conjunto com as autoridades locais e assenta na colocação de ecrãs gigantes no parque de estacionamento, além de uma parceria com uma estação de rádio local para que os fãs possam ouvir a narração e comentários do jogo ao vivo. Mas os detalhes do plano serão divulgados de forma oficial quando a liga for retomada. "O futebol em modo 'drive-in' vai permitir devolver algo a esta região e aos nossos fiéis adeptos", esclareceu Rokkjaer.