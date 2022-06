Futuro de Özil não preocupa o empresário: «É muito bom no Fortnite...»

Mesut Özil continua ao serviço do Fenerbahçe - onde já afirmou que quer terminar a carreira - mas o seu lugar na equipa continua incerto após a chegada de Jorge Jesus. Em entrevista ao 'The Telegraph', o agente do médio, Erkut Sogut, não se mostrou preocupado com o futuro do alemão, e afirmou mesmo que este quer, depois de terminar a carreira nos relvados, seguir outro caminho: o dos videojogos."[Quando terminar a carreira] Vai entrar no cenário de E-sports, vai jogar e talvez tornar-se num profissional. Para ser sincero é muito bom nisso, principalmente no Fortnite. Acho que não ficaria surpreendido se um dia o visse a competir", começou por dizer.E prosseguiu: "Ele já é dono de uma equipa - a 'M10 Esports' - e tem lá jogadores. Também tem uma casa de videojogos na Alemanha. Lá joga FIFA, Fortnite...".Recorde-se que Özil, de 33 anos, chegou ao Fenerbahçe em janeiro de 2021, mas começou a perder espaço na última temporada após um desentendimento com o antigo treinador dos turcos, Ismail Kartal