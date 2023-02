há 1 horas 18:31

Vencedores conhecidos numa data incomum



Reuters

A gala FIFA The Best ocorre desta feita em 2023 de forma sustentar os desempenhos do último Mundial de seleções, no Qatar. Em 2022, ocorreu, por exemplo, a 17 de janeiro.



É a partir das 20 horas que sabermos quem irá suceder a Robert Lewandowski como melhor jogador do ano para o organismo que rege o futebol mundial. Será Benzema, o Bola de Ouro? Será Messi, o melhor jogador do Mundial? Ou Mbappé, o melhor marcador do Mundila?