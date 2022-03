Guarda-redes do Ajax sofre aparatoso acidente de viação nos Camarões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

URGENT ! En direction de Douala (venant de Yaoundé) André Onana a été victime d'un accident de circulation.



Plus de peur que de mal, le gardien international Camerounais va bien, même si le véhicule a été touché. #CFOOT pic.twitter.com/FjcUnohmPe — CFOOT (@cfootcameroun) March 22, 2022

André Onana, guarda-redes do Ajax, esteve esta terça-feira envolvido num acidente de viação nos Camarões, do qual saiu ileso. O guardião encontrava-se a caminho da concentração da seleção, que prepara os jogos contra a Argélia de Islam Slimani, válidos pela qualificação para o Mundial'2022.Segundo os meios de comunicação locais, o acidente "envolveu um choque frontal" e ocorreu por volta das 7h30 da manhã.Onana, recorde-se, já tem acordo para rumar ao Inter no final da presente temporada.