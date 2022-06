Guardiola falou em Bernardo Silva e Laporta... teve de se rir: «Será ele e mais dez!»

Joan Laporta e Pep Guardiola estiveram juntos no evento de lançamento de um jogo particular agendado para 24 de agosto entre Barcelona e Manchester City cujos lucros vão reverter a favor de pessoas que sofrem de esclerose lateral amiotrófica. Ora, outro dos temas de conversa foi a presença de Bernardo Silva - que, por sinal, é alvo do Barcelona - nessa partida."Vamos chegar ao jogo com a artilharia toda", começou por revelar Guardiola, que não tardou em esperar por uma tirada bem-humorada de Laporta: "Bernardo Silva também virá com todos esses craques?", disse o dirigente dos blaugrana, que recebeu resposta afirmativa do técnico da formação inglesa: "Será ele e mais dez!".Momentos depois, Guardiola foi questionado acerca da situação atual do médio internacional português, a qual esclareceu num tom mais sério: "Ao dia de hoje, acredito que irá continuar connosco. Mas é como sempre disse desde a minha passagem pelo Barcelona: não quero jogadores que não queiram cá estar. Mas acredito que irá continuar".Por sua vez, Laporta afirmou que o foco do Barcelona está em "formar uma equipa competitiva". "Hoje não é para falar de jogadores", referiu, num evento onde também esteve presente Juan Carlos Unzué, antigo guarda-redes e treinador blaugrana que 'luta' contra a esclerose lateral amiotrófica.