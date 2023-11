Guerrilheiros ameaçam adiar libertação do pai de Luis Díaz

O pai de Luis Díaz continua sequestrado pelo Exército de Libertação Nacional da Colômbia desde o dia 29 de outubro. Este domingo à noite (hora colombiana) o ELN anunciou que as unidades da guerrilha já receberam as instruções para libertar Luis Manuel Diaz, mas que as operações militares na zona estão a atrasar o processo."A zona continua militarizada, realizam-se sobrevoos, desembarque de tropas, altifalantes, oferecem recompensas e uma intensa operação de busca que não permite a execução do plano de libertação de maneira rápida e segura, no qual não corra riscos o senhor Luis Manuel Díaz", diz o comunicado ao qual o jornal ‘El Colombiano’ teve acesso.Além disso, também deixaram uma ameça: "A continuação das operações militares na zona atrasará a libertação e aumentará os riscos".Recorde-se que, no sábado, o porta-voz do, que foi raptado numa bomba de gasolina na cidade de Barrancas, juntamente com a mãe do jogador, que já foi libertada.