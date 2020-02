Há um novo Haaland à solta na Europa: Jonathan David não pára de marcar

Este fim de semana marcou mais três golos: Jonathan David não pára de faturar e tem despertado a atenção dos grandes clubes. O jovem canadiano do Gent, de 20 anos, é uma das estrelas do campeonato belga e um dos goleadores mais promissores do futebol europeu: totaliza nove golos nos últimos sete jogos. No que diz respeito ao campeonato belga, Jonathan David soma 18 golos em 25 jogos disputados. Mas a sua veia goleadora bastante apurada 'atinge' também a seleção do Canadá, onde leva 11 golos em 12 jogos. Os números impressionantes de Jonathan fazem rapidamente lembrar Haaland, o craque do Borussia Dortmund que tem deixado tudo e todos de boca aberta.





O percurso de ambos é semelhante. Nasceram no mesmo ano (2000) e tiveram que subir a pulso. No caso de Jonathan David, o prodígio canadiano chegou ao Gent em 2017, proveniente da academia de Ottawa. Integrou o plantel principal da turma belga em 2018/19, tendo marcado 14 golos em 43 jogos na temporada passada. Esta época, o artilheiro totaliza 22 golos em 37 jogos e tem despertado o interesse de muitos 'gigantes' do velho continente - principalmente de clubes da Bundesliga - e é bastante provável que avancem rapidamente para a sua contratação, à imagem do que o Borussia Dortmund fez com Haaland., mas o seu valor de mercado (20 milhões de euros) acabou por afastar os dragões.