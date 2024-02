Hazard: «Cristiano Ronaldo foi um jogador maior, mas em futebol puro não era melhor do que eu»

Eden Hazard, que em outubro do ano passado colocou um ponto final na carreira , concedeu uma entrevista à France Football onde voltou a assegurar que não gostava de treinar e onde garantiu que não era capaz de seguir o nível de profissionalismo de Cristiano Ronaldo, apesar de considerar que, em "futebol puro", foi melhor que o internacional português."Não teria sido capaz [de ter carreira como a de CR7]. Depois de um treino, ficar uma hora a fazer banhos gelados? Não. Deixem-me em paz, com os meus amigos, vamos para casa jogar às cartas ou beber uma cerveja. A minha recuperação era jogar com os meus filhos no jardim durante duas horas. O Cristiano é o exemplo de um bom futebolista, mas se tivesse sido como ele, queimava-me. Não ia ao ginásio a cada três dias e também não fazia três horas de fisioterapia para recuperar", referiu o antigo extremo belga, antes de falar sobre os jogadores que mais o surpreenderam."Messi talvez seja o único. Acho que é o maior da história. É impossível tirar-lhe a bola. O Cristiano é um jogador maior que eu, mas acredito que, em termos de futebol puro, não foi melhor que eu. Neymar, talvez. Depois, e não melhores que eu, há muitos jogadores bons no Real Madrid. Benzema, Modric, Kroos, respiram futebol", acrescentou.Atualmente com 33 anos, Hazard lembrou as críticas que sempre recebeu por estar acima do peso e por não se dedicar nos treinos. "Ir treinar era uma merda. Chegava, nem sequer apertava os atacadores e dizia: 'vamos a isso, está bem'. Depois começaram a reparar que pegava na bola e rendia em campo, que era o que importava. Eras bom, ganhavas, todos ficavam contentes. Excesso de peso? Não vou dizer que abusava da comida, mas não prestava atenção. Também não ia ao McDonald's todos os dias. Não dava qualquer importância a isso. Gosto de comer. As dietas são inúteis. A não ser que queiras jogar até aos 40 [anos], mas sabia que não ia ser o caso", rematou.Refira-se que Eden Hazard, internacional belga em 126 ocasiões, deixou o futebol em outubro de 2023, três meses depois de ter deixado o Real Madrid e de ter ficado sem clube.