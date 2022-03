Herrera justifica ida para a MLS: «Tenho de procurar um futuro para a minha família»

Anunciado há pouco mais de uma semana como reforço do Houston Dynamo , da MLS, Héctor Herrera, ex-médio do FC Porto, justificou a escolha de rumar à Liga norte-americana no final do contrato com o Atlético Madrid, frisando que acima de tudo se trata de uma maneira de "proporcionar um futuro à família"."Será no final do contrato. Não chegámos a nenhum acordo, tanto o clube [Atlético Madrid] como o meu empresário, como eu. Tenho de ir à procura do meu futuro, e de um futuro para a minha família. É mais por isso que por outra coisa. Obviamente que há desafios e sonhos que tenho como jogador, é preciso segui-los", explicou à 'TUDN', antes de abordar o seu papel na formação espanhola."Estou contente com a minha participação, com o que estou a fazer. Trabalho sempre a 100 por cento, tento ser profissional para estar preparado quando Simeone precisar de mim. Acredito que estive à altura da equipa sempre que joguei. Fui importante para a equipa e estou tranquilo: vou dar tudo por esta camisola até ao fim", rematou.Herrera, recorde-se, deixou os dragões a custo zero em julho de 2019.