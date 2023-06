Herrera revela 'segredo' para jogar com Messi: «Chateá-lo o menos possível e dar-lhe a bola...»

Ander Herrera partilhou balneário com Messi no PSG durante a temporada 2021/22 e, em entrevista à 'ESPN', revelou como é jogar ao lado do astro argentino, referindo que o melhor a fazer é "tentar chateá-lo o menos possível e dar-lhe a bola"."Li umas declarações do Dybala em que ele dizia que o queriam matar só por ter dito que era difícil jogar com o Leo [Messi]. Mas faz sentido: estar ao seu nível é difícil. Dar-lhe a bola onde ele a quer, entender o que quer em cada momento de jogo... Aquilo que tens de fazer é tentar que a bola lhe chegue da melhor maneira e tentar chateá-lo o menos possível quando a tem", explicou o médio espanhol do Athletic Bilbao, antes de comparar a liderança de La Pulga com a de Ibrahimovic."Joguei com Ibrahimovic e costumava falar com o Marquitos [Rojo] sobre ele, era duro. O Leo não. Via para onde ele ia para tentar chateá-lo o menos possível e dar-lhe a bola na melhor situação para que ele procurasse os avançados. Messi não precisa de te fazer sentir, há pessoas que lideram só pelo exemplo, pela forma de estar. O Leo é um desses líderes silenciosos, que não precisa de falar muito", concluiu.Refira-se que o PSG oficializou no sábado a saída de Messi após duas temporadas no clube. Apesar de ainda ser uma incógnita, o futuro do astro argentino parece apontar para um de dois destinos: Arábia Saudita ou Major League Soccer.