«Houve um treino em que joguei bem e Maradona passou a chamar-me Otamendi»

Gustavo Canto é um nome desconhecido em Portugal. Trata-se de um defesa-central, de 27 anos, que assinou esta segunda-feira pelo Emelec, equipa do Equador que pode vir a ser treinada pelo português Rui Almeida na apresentação como jogador do Emelec, Gustavo Canto foi confrontado com outra etapa na carreira, mais concretamente nos mexicanos do Dorados de Sinaloa e com Diego Maradona como treinador. Altura em que ganhou a alcunha inspirada num jogador do Benfica."Foi algo único pode conhecer Maradona. Estivemos muito perto de ganhar o campeonato. Tinha uma humildade que nunca tinha visto. Houve um treino em que joguei bem e ele passou a chamar-me Otamendi. Aliás, chamava-me assim nas conferências de imprensa", recordou Gustavo Canto.