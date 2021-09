Hulk e o penálti falhado frente ao Palmeiras: «Assumo a responsabilidade, só erra quem tenta»

O Atlético Mineiro empatou frente ao Palmeiras de Abel Ferreira (0-0), fora de casa, na madrugada desta quarta-feira, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores, e Hulk, ex-FC Porto, foi um dos protagonistas da partida. O brasileiro desperdiçou um penálti aos 42 minutos que podia ter atirado a formação de Minas Gerais para a frente do marcador, e no final do encontro assumiu a responsabilidade pelo resultado, explicando o porquê de ter saído "chateado".





"Antes de começar a responder às perguntas, quero adiantar, antes que alguém queira arranjar algum motivo para causar polémica, que saí chateado comigo mesmo por ter desperdiçado a oportunidade de ajudar a equipa a sair daqui com a vitória. Infelizmente, acabei por falhar [o penálti]", começou por justificar em declarações à 'TV Conmebol'."Só erra quem tenta marcar, somos profissionais, responsáveis para assumir estes momentos. Eu assumo a responsabilidade por não termos conseguido a vitória. Este foi o primeiro jogo, temos o segundo em casa, diante dos nossos adeptos. Somos muito fortes com o nosso público, esperamos fazer um ótimo jogo e aproveitar melhor as oportunidades".Questionado acerca da prestação da equipa, Hulk garante que "fica feliz pelo futebol apresentado". "Mostrámos que viemos para jogar, mesmo sabendo das dificuldades de defrontar o Palmeiras aqui [no Allianz Parque]. Estão habituados ao sintético. Para nós, é uma situação nova. A nossa equipa veio com maturidade, personalidade, e poderíamos ter saído com uma vitória", terminou.Palmeiras e Atlético Mineiro voltam a defrontar-se na madrugada da próxima quarta-feira, dia 29, pela 01H30, para a segunda mão da Libertadores.