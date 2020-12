Irmão de Toni Kroos critica classificação do 'The Best': «Messi não pertence ao top-3»

Os irmãos Kroos protagonizam um podcast no qual costumam abordar a atualidade do futebol e a mais recente edição foi dominada pelos prémios 'The Best'.





Felix, irmão do médio do Real Madrid que joga na mesma posição e representa atualmente o Braunschweig, da 2.ª liga alemã, considerou que Lionel Messi não merecia figurar entre os três primeiros na votação para melhor jogador do Mundo, que foi ganha por Robert Lewandowski e na qual Cristiano Ronaldo foi 2.º classificado."Lewandowski merece absolutamente. Mas, para mim, Messi não pertence ao top-3, porque penso que ele este ano não esteve bem", considerou Felix Kroos.