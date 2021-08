James Rodríguez: «Se Messi for para o PSG, podem já dar-lhes todos os títulos»

James Rodríguez, médio colombiano, comentou, através de uma transmissão na plataforma de streaming Twitch, a saída de Messi do Barcelona, garantindo que, caso o astro argentino vá para o PSG, se podem "entregar todos os títulos" aos franceses, porque vão passar a "jogar sozinhos". O ex-FC Porto disse ainda que estas situações inesperadas podem acontecer a qualquer momento no futebol, comparando o episódio que viveu com Ancelotti no Everton ao que Aguero está a viver no Barcelona, ele que tinha referido que uma das principais razões para assinar pelos catalães, era para ter a oportunidade de jogar ao lado do seu amigo de longa data.





"O Kun Aguero foi para o Barcelona, e agora o Messi foi-se embora. Só que eles são parceiros, são muito amigos. Isto são coisas que acontecem no futebol. A mesma coisa aconteceu comigo. Vou para o Everton, praticamente porque o Ancelotti estava lá, e pouco tempo depois ele sai", começou por dizer, antes de lembrar os números astronómicos do argentino nos blaugrana, e garantindo que vai ser muito difícil arranjar um substituto."Messi marca, no mínimo, 30 golos e faz 30 assistências por ano. Agora, o Barcelona terá que procurar jogadores que façam o mesmo. Um que faça 10 e 10, outro cinco e cinco, e que se vão completando. A questão é encontrar esses jogadores...".Relativamente à possibilidade de Messi rumar a outras paragens ao invés de assinar pelos parisienses, James frisou que, em Inglaterra, apenas os da "cidade de Manchester" conseguiriam pagar pelos serviços do jogador: "Se o Messi for para o PSG, vão jogar sozinhos, podem já dar-lhes todos os títulos. Em Inglaterra, não acho que consigam pagar as exigências dele, apenas os da cidade de Manchester", rematou.