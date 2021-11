Jean Pierre Papin: «Escolher Messi este ano desvalorizaria a Bola de Ouro»

A Bola de Ouro será entregue esta segunda-feira Lionel Messi já foi dado como vencedor do troféu atribuído pela revista 'France Football', mas há quem considere que o argentino não é merecedor da distinção. Em entrevista ao 'Le Parisien', Jean-Pierre Papin, vencedor da Bola de Ouro em 1991, destacou a importância do galardão e apontou os quatro jogadores que considera estarem na luta pela premiação, excluíndo o jogador do PSG."É um troféu magnífico que deve premiar o melhor futebolista do ano. Evoluiu muito desde a minha época e foi levado até pela FIFA, que o transformou num grande programa de televisão. É o prémio individual mais bonito que um jogador pode ter. Não entendo quem o denigre", começou por referir.E acrescentou: "Quem sobra? Quatro jogadores: Lewandowski, Jorginho, Mbappé e Benzema. Para Karim, o extra desportivo pode ser uma mancha, ainda mais com a sentença que acaba de sair [relacionada com o caso Valbuena]. No entanto, se os votantes olharem para a vertente desportiva, Karim merece. Mas para a Bola de Ouro a imagem também é tida em consideração. Mbappé não conquistou nenhum título importante, mas é um dos que progride constantemente e se mantém no topo. Se optarmos por nos focar nos títulos é difícil não colocar Jorginho, campeão europeu com o Chelsea e com Itália. Mas se levarmos em conta todos os critérios, o meu favorito é Lewandowski. De qualquer forma, os jogadores mais merecedores do ano estão aqui, não entenderia que fossem outros senão estes quatro."O antigo internacional francês explicou ainda por que razão não incluiu Messi nos principais candidatos ao prémio e admitiu que se for o avançado do PSG a vencer irá desvalorizá-lo."Desde que conquistou a Copa América, o que fez Messi em Paris? Marcou um golo no campeonato, três na Champions... Não tenho nada contra Messi. É um dos melhores jogadores da história, mas este ano não merece. Escolher Messi este ano desvalorizaria a Bola de Ouro, porque significaria que não daríamos oportunidade aos jogadores com mais êxitos de ganhar o troféu. Se dermos o prémio a Messi este ano, todas as crianças no mundo podem sonhar em tê-lo", concluiu.