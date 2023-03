Argentinos avançam que jogador do Colón desaparecido afinal estava a dormir em casa do tio

Brian Fernández, avançado argentino de 28 anos que esta segunda-feira foi dado como desaparecido na Argentina há mais de uma semana , estaria, afinal, a dormir em casa do tio na altura em que o carro onde alegadamente seguia foi encontrado em mau estado, revela o jornal argentino 'Clarín'.Segundo a mesma fonte, esta informação foi divulgada pela mulher e pelo agente do jogador, que tem contrato com o Colón."O Brian está bem, com um grupo de profissionais que estão cientes da sua situação. O carro [o BMW que foi encontrado com vidros partidos e sem rodas] não foi abandonado, ele esteve lá. O Brian usou-o, mas o carro não é dele. Ficou sem gasolina e ficou preso ali, e nós não o quisemos colocar em condições para ele o usar novamente. Entretanto, de madrugada, [o carro] foi roubado e destruído. É uma longa história e algo difícil de entender e explicar, mas o Brian está bem e tem consigo um grupo de profissionais que estão à nossa disposição. A família já sabia que o carro estava ali", disse fonte próxima do avançado ao 'Clarín'.Refira-se que Brian Fernández foi formado no Defensa y Justicia e, em 2020, assinou pelo Colón, mas uma série de problemas, nomeadamente por consumo de estupefacientes e outras questões extra-jogo (em outubro foi detido por causar distúrbios junto a uma paragem de autocarro) complicaram a sua afirmação, situação que, de resto, é reiterada pelo seu agente, Christian Bragarnik, ao mesmo jornal. "Levei-o a mil lugares, mas não sei mais o que fazer. É um rapaz muito bom", refere.